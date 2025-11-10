Pasifik Holding ne zaman halka arz olacak, kaç lot verecek? Pasifik Holding katılım endeksine uygun mu?

Pasifik Holding'in halka arz süreci, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 2025 yılının son çeyreğinde finans piyasalarında dikkat çeken halka arzlardan biri olan Pasifik Holding, hem büyüklüğü hem de yatırımcılara sunduğu fırsatlarla öne çıkıyor. Peki, Pasifik Holding ne zaman halka arz olacak? Pasifik Holding kaç lot verecek? Pasifik Holding katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Pasifik Holding'in halka arz takvimi, yatırımcılar için kritik öneme sahip. Şirket, talep toplama sürecini 12, 13 ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Bu üç günlük süreç boyunca bireysel ve kurumsal yatırımcılar, halka arz fiyatı üzerinden hisse talebinde bulunabilecek.

Halka arz süreci, piyasa düzenlemeleri ve yatırımcı bilgilendirmeleri açısından standart prosedürleri içeriyor. Yatırımcıların talep süresi boyunca dikkat etmesi gereken en önemli husus, talep toplama fiyatı ve hisse adedi ile ilgili doğru hesaplamaları yapmalarıdır.

Pasifik Holding'in halka arz fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden yatırımcılar, aracı kurumlar aracılığıyla hisse talep formu doldurabilecekler.

PASİFİK HOLDİNG KAÇ LOT VERECEK?

Yatırımcılar için bir diğer kritik soru ise Pasifik Holding kaç lot verecek sorusudur. Halka arzda toplamda 4 milyar adet pay dağıtılacak ve halka açıklık oranı %20 olarak belirlenmiştir.

Bu durumda, yatırımcıların taleplerini planlarken, talep edilen hisse adedi ile lot büyüklüğü arasındaki ilişkiyi dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Her lotun büyüklüğü ve minimum talep miktarı, aracı kurumlar tarafından açıklanacak ve yatırımcıların yatırım stratejilerini buna göre belirlemesi önem taşıyor.

Halka arz büyüklüğü ise toplam 6 milyar TL olarak belirlenmiş olup, bu büyüklük Pasifik Holding'i piyasadaki dikkat çeken halka arzlardan biri hâline getiriyor.

PASİFİK HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pasifik Holding'in halka arzı, katılım endeksine uygunluk açısından da yatırımcılar tarafından inceleniyor. Yapılan açıklamalara göre, Pasifik Holding katılım endeksine uygun değil.

Bu bilgi, özellikle katılım bankaları ve katılım endeksine dayalı fonlar için kritik öneme sahip. Endeks uyumluluğu olmayan halka arzlar, bazı yatırımcı grupları için sınırlı erişim anlamına gelebilir. Dolayısıyla, yatırımcılar kendi portföy stratejilerini bu doğrultuda planlamalıdır.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!