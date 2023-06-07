Pasifik halka arz hangi bankalarda var? Pasifik halka arz kaç lot verir? Pasifik lojistik halka arz ne zaman işlem görecek? PASEU halka arz ne zaman?

Halka arz takip eden vatandaşlar Pasifik Eurasia halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Pasifik Eurasia halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Pasifik halka arz hangi bankalarda var? Pasifik halka arz kaç lot verir? Pasifik lojistik halka arz ne zaman işlem görecek? PASEU halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...