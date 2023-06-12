Pasifik Eurasia halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik halka arz hangi bankalarda? Pasifik Eurasia halka arz hisse fiyatı, kodu ne?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Pasifik Eurasia halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Pasifik Eurasia halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Pasifik Eurasia halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik halka arz hangi bankalarda? Pasifik Eurasia halka arz hisse fiyatı, kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
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Pasifik Eurasia halka arz sonuçları açıklandı.
"Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır."
Pasifik Eurasia, halka arz tarihi 6-7 Haziran 2023 olarak belirlendi.
Pasifik Eurasia, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Pasifik Eurasia, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Pasifik Eurasia 25,00 TL'den halka arz olacak.
Pasifik Eurasia hisse kodu #PASEU olarak açıklandı.
Pasifik Eurasia şirketi 34,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.