Halka arz takip eden vatandaşlar Pasifik Eurasia halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Pasifik Eurasia halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Pasifik Eurasia halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik halka arz hangi bankalarda? Pasifik Eurasia halka arz hisse fiyatı, kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

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PASİFİK EURASİA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları açıklandı.

"Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

PASİFİK EURASİA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Pasifik Eurasia, halka arz tarihi 6-7 Haziran 2023 olarak belirlendi.

PASİFİK EURASİA HANGİ BANKALARDA VAR?

Pasifik Eurasia, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

PASİFİK EURASİA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Eurasia, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

PASİFİK EURASİA HİSSE FİYATI NE?

Pasifik Eurasia 25,00 TL'den halka arz olacak.

PASİFİK EURASİA HALKA HİSSE KODU NE?

Pasifik Eurasia hisse kodu #PASEU olarak açıklandı.

PASİFİK EURASİA KAÇ LOT VERİYOR?

Pasifik Eurasia şirketi 34,000,000 lot veriyor.

PASİFİK EURASİA ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.