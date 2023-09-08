Farklı şirketlerin halka arzlarının ardından katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılmakta. PASEU katılım endeksine uygun mu? Sorusu da merak edilenlerden oluyor. Peki, PASEU katılım endeksine uygun mu? Pasifik Eurasia Lojistik katılım endeksi için uygunluk durumu nedir?

PASEU katılım endeksine uygun mu? Sorusu, gündemde yer alması nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar Pasifik Eurasia Lojistik katılım endeksi için uygunluk durumu hakkında araştırmalarını internet üzerinde gerçekleştiriyor. Peki, PASEU katılım endeksine uygun mu? Pasifik Eurasia Lojistik katılım endeksi için uygunluk durumu nedir?

PASEU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

PASEU - Pasifik Eurasia Lojistik katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre katılım endeksine uygundur. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır.