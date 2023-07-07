Pasaporta 2 telefon işletilir mi? Pasaporta en fazla kaç telefon işletilir? Pasaporta kaç telefon açılır? Tek pasaporta 2 telefon nasıl kaydedilir?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu. Vatandaşlar ise merak ediyor Pasaporta 2 telefon işletilir mi? Pasaporta en fazla kaç telefon işletilir? Pasaporta kaç telefon açılır? Tek pasaporta, 1 pasaporta 2 telefon nasıl kaydedilir? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, Pasaporta 2 telefon işletilir mi? Pasaporta en fazla kaç telefon işletilir? Pasaporta kaç telefon açılır? Tek pasaporta, 1 pasaporta 2 telefon nasıl kaydedilir? İşte detaylar…

PASAPORTA 2 TELEFON İŞLETİLİR Mİ?

Kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış olması, bu durumun da e-Devlet sisteminden sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama), harç ücretinin yatırılması (2023 için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin de geçmemiş olması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; yolcu sıfatına sahip kişi kişi kendi kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla, yurt dışından 3 (üç) takvim yılında 1 (bir) adet cihaz getirebilmektedir. Yurda giriş belgesinin yolcu olmayan bir başka kişi tarafından kullanılması durumunda doğacak olan her türlü sorumluluk tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda da emniyet birimleri ve adli mercilerce muhatap alınan ilk kişi yurda giriş belgesi sahibi olmaktadır.

PASAPORTA EN FAZLA KAÇ TELEFON İŞLETİLİR?

Vatandaşlar, yurt dışından 3 (üç) takvim yılında 1 (bir) adet cihaz getirebilmektedir. Yurt dışından getirilen cihazın yurda giriş belgesinin başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, tüm sorumluluk bu kişiye aittir. Ayrıca, kayıt altına alınan cihazın suç işlemekle ilişkili bir duruma karışması halinde, emniyet birimleri ve adli makamlar tarafından yurda giriş belgesi sahibi ilk kişi olarak soruşturulacaktır. Bu durumda tüm yasal sorumluluk yurda giriş belgesi sahibine aittir.

TEK PASAPORTA, 1 PASAPORTA 2 TELEFON NASIL KAYDEDİLİR?

yurt dışından 3 (üç) takvim yılında 1 (bir) adet cihaz getirebilmektedir. Her vatandaş kendi pasaportu üzerine sadece 1 (bir) adet cihaz kaydedebilmektedir.