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Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Pasaport zammı hangi tarihte geçerli olacak?

Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Pasaport zammı hangi tarihte geçerli olacak?

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Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Sorusu, Pasaport zammının duyurulması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Maktu harçlara gelen yüzde 50'lik zam sonrası pasaport harçları ve defter bedelleri de arttı. Peki, Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Pasaport zammı hangi tarihte geçerli olacak? İşte Pasaport zammı hakkında merak edilen detaylar...

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Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Sorusu, Pasaport zammının duyurulması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Maktu harçlara gelen yüzde 50'lik zam sonrası pasaport harçları ve defter bedelleri de arttı. Peki, Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Pasaport zammı hangi tarihte geçerli olacak? İşte Pasaport zammı hakkında merak edilen detaylar...

PASAPORT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yer almakta olan bilgilere göre 8 Temmuz 00:00 tarihinde zamlar geçerli olacak. Son artışlar birlikte 6 aylık pasaport bedeli 689,7 liradan 1.034'e; 1 yıllık pasaport bedeli ise 1.008 liradan 1.512 TL'ye çıktı. 2 yıllık pasaportlarda bu ücret 2.469 liraya, 3 yıllıklarda ise 3.507 liraya yükseldi. 10 yıllık pasaport harcı ise defter bedeli hariç 4.943 TL oldu.

İşte yeni pasaport bedelleri:

Pasaport zammı ne zaman geçerli olacak? Pasaport zammı hangi tarihte geçerli olacak?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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