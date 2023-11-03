Pasaportlar çeşitli türlerde ve ücretlerde olabilmektedir. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar vize işlemlerinden önce ilgili Nüfus ve Vatandaşlık dairelerinden pasaportlarını almak zorundadır. Peki, pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport ücretleri ve harçları ne kadar oldu? Pasaport ücretleri öğrenci, 10 yıllık, 5 yıllık, ne kadar? Pasaport defter bedeli hangi bankalara ödenir?

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: Pasaport ücretleri ve harçları ne kadar oldu? Pasaport ücretleri öğrenci, 10 yıllık, 5 yıllık ne kadar?

2024 yılının yaklaşmasıyla pasaport defter ücretleri merak konusu oldu. Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların ilk durağı olan Nüfus Müdürlüklerinde pasaport almak için kuyruklar oluşmaya başlıyor. Peki, pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport ücretleri ve harçları ne kadar oldu? Pasaport ücretleri öğrenci, 10 yıllık, 5 yıllık, ne kadar? Pasaport defter bedeli hangi bankalara ödenir? İşte detaylar…

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023

6 Ay: 1.535,55 TL

1 Yıl: 2.013,45 TL

2 Yıl: 2.970,15 TL

3 Yıl: 4.008,75 TL

3+ Yıl: 5.444,25 TL

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

PASAPORT ÜCRETLERİ VE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Pasaport defter ücretleri 3 ve üzeri yıllar için 501 TL, harç ücretleri 4 bin 943 TL 25 kuruş toplamda 5 bin 444 lira 25 kuruştur.

PASAPORT ÜCRETLERİ ÖĞRENCİ, 10 YILLIK, 5 YILLIK NE KADAR?

25 yaşına basmamış öğrenciler için öğrenci pasaportu bulunmaktadır. Bu pasaportların süresi kişinin 25. Doğum günü bitimine kadardır. Öğrenciler pasaport ücreti ödemezken sadece defter ücreti ödeyerek bu pasaporta sahip olabilirler. Bu anlamda öğrenci pasaportu için ödenecek ücret 501 TL'dir. Nüfus Müdürlüğünün paylaştığı bilgiye göre 3 ve üzeri yıllar için pasaport bedeli 5 bin 444 lira 25 kuruştur.

PASAPORT DEFTER BEDELİ HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Nüfus Müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalar; Akbank, Albaraka, Alternatif Bank, Anadolu Bank, DenizBank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Odeabank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Posta ve Telgraf Teşkilatı, Türkiye Emlak Katılım Bankası'dır.