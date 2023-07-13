Pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport harç bedeli ne kadar, nasıl ödenir? Zamlı pasaport fiyatları merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan zamla birlikte, pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport harç bedeli ne kadar, nasıl ödenir? Zamlı pasaport fiyatları gündeme geliyor. Peki, Pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport harç bedeli ne kadar, nasıl ödenir? Zamlı pasaport fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde Katma Değer Vergisi'ne (KDV) yapılan artışla birçok ürün ve hizmetin fiyatı yükseldi. Bunların içinde pasaport harçları da yer aldı. Pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport harç bedeli ne kadar, nasıl ödenir? Zamlı pasaport fiyatları gündeme geliyor. Pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport harç bedeli ne kadar, nasıl ödenir? Zamlı pasaport fiyatları merak ediliyor. Pasaport ücretleri 2023 ne kadar? Pasaport harç bedeli ne kadar, nasıl ödenir? Zamlı pasaport fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla; 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş, 1 yıla kadar bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıla kadar 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıla kadar ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR?

Pasaport harçlarına yapılan yüzde 50 oranındaki artış Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda harçların yeni tarifeleri yer aldı.

ZAMLI PASAPORT FİYATLARI

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.