Pasaport nasıl alınır? Yeşil, bordo, gri pasaport nasıl alınır? Pasaport ücreti ne kadar, kaç günde gelir 2023? Pasaport randevusu nasıl alınır?

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PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport alacak olan kişilerin en fazla araştırma yaptığı konulardan birisi pasaport randevusunun nereden alınacağıdır. Pasaport randevusunun alınma işlemi oldukça kolaydır. Birden fazla yerden pasaport randevusu alınabilir. Pasaport randevusu kış aylarında alınmalıdır. Yaz aylarında çok yoğun olunacağı için kış aylarında randevu alıp pasaport sahibi olmak tavsiye edilir. Pasaport randevusu iki farklı yerden alınabilir.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.

Yurt içinde; Umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine,

Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine

Yurt dışında; Dış temsilciliklere yapılır.

Gerekli Belgeler:

1-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

2-Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

3-Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

4-1 (bir) adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş)

5-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. ( Pasaport defter bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

6-Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar

7-Reşit olmayanlar veya kısıtlılar için anne ve babanın başvuru esnasında gelememesi durumunda, gelemeyen kişi/kişiler için noterden alınan Muvafakatname. (Yasal temsilci en yakın Nüfus Müdürlüğüne giderek de muvafakat beyanı verebilir.)

Anne veya babadan biri Yabancı uyruklu ise yabancı uyruklu ebeveynin (anne veya babanın) noterce düzenlenmiş muvafakatnamesi.

8-Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hizmet damgalı pasaport verilir.)

Yurt dışında öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş veya dış temsilciliklerce onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi veyaT.C. Büyükelçilik ve Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduklarını belirten belge.

?9-Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli erginçocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu" (sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, 'ağır engelli' ibareli veya engel oranı '% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan' sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

YEŞİL, BORDO, GRİ PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport almak için, https://randevu.nvi.gov.tr/ sitesine girerek başvuru yapabilirsiniz.

Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)

Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte)

Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)

Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)

Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir)

Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir)

olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Süre/ Harç/ Defter/ Toplam: 6 Ay689,70 TL501,00 TL1190,70 TL

Süre/ Harç/ Defter/ Toplam: 1 Yıl1008,30 TL501,00 TL1509,30 TL

Süre/ Harç/ Defter/ Toplam: 2 Yıl1646,10 TL501,00 TL2147,10 TL

Süre/ Harç/ Defter/ Toplam: 3 Yıl2338,50 TL501,00 TL2839,50 TL

Süre/ Harç/ Defter/ Toplam: 4-10 Yıl3295,50 TL501,00 TL3796,50 TL

*Belirtilen miktarlar 2023 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir. **Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR 2023?

Pasaportlar basımı gerçekleştirildikten sonra 56 il merkezine 1 gün, diğer il merkezlerine 2 gün, ilçe merkezlerine en geç 4 iş günü içinde PTT kargo tarafından teslim ediliyor.

PASAPORT ONLİNE RANDEVU NASIL ALINIR?

Pasaport randevusu her yıl çok sık araştırılan konulardandır. Özellikle yaz aylarında çok fazla araştırılır. Yaz aylarında pasaport almak için uğraşan pek çok insan olduğu için bu konuyu araştırmaları da çok kolaydır. Ancak yaz aylarındansa kış ayları daha sakin geçtiği için kişilere kış aylarında pasaport almaları önerilir. Yaz aylarındaki yoğunluktan dolayı pasaport çıkarttırma işlemi çok daha uzun sürebilir. Pasaport almak için oluşturulacak olan randevu iki şekilde yapılır. İsteğe bağlı bir şekilde internet sitesi ya da telefon ile arayarak randevu oluşturulabilir. İnternet üzerinden randevu almak çok kolaydır. https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerindeki direktifler ile dakikalar içerisinde randevu oluşturmak çok kolaydır.

PASAPORT KAÇ GÜNDE YENİLENİR?

Pasaport başvuru sırasında kişiye birçok seçenek verilmektedir. Kişi pasaportunun geçerlilik süresini kendisi seçer. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 ve üzeri yıllık seçenekler vardır. Kişi hangi seçeneği seçmişse pasaportunu o süre zarfında kullanabilir. Süre dolduktan sonra ise pasaportunu yenilemesi gereklidir. Aksi takdirde pasaport kullanılamaz. Pasaportun yenilenme süreci herkesin pasaportuna bağlıdır. Ancak yenilenen pasaportun tekrar kişinin adresine ulaştırması fazla uzun sürmez. Yaklaşık 5 ila 10 gün içerisinde yenilenmiş pasaport sahibine ulaşır. Ancak bu yenileme yaz döneminde yapılırsa fazla yoğun olunmasından kaynaklı olarak biraz zaman alabilir ve bu oldukça normaldir. Bundan dolayı da kişilere pasaport işlemlerini kış aylarında tamamlamaları tavsiye edilir.