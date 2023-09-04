PASAPORT NASIL ALINIR? 2023 pasaport harçları ne kadar, pasaport randevusu nasıl alınır?

Yurtdışına çıkmak için pasaport zorunludur. Farklı renklere sahip bu pasaportların farklı özellikleri bulunmaktadır. Yurttaşların ise merak ettiği bir konu olan pasaport nasıl alınır? 2023 pasaport harçları ne kadar, pasaport randevusu nasıl alınır? Soruları gündemdeki yerini alıyor. İşte detaylar…

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak alınan pasaportlarda farklı renklerde olabiliyor. Online işlemlerle randevu alarak yapılan başvuru sonrası vatandaşların araştırdığı konuların başında pasaport nasıl alınır? 2023 pasaport harçları ne kadar, pasaport randevusu nasıl alınır? geliyor. İşte detaylar…

PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport başvurusu için gerekli belgeleri toplamanız gerekecektir. Bu belgeler genellikle kimlik belgesi, doğum belgesi, pasaport başvuru formu, biyometrik fotoğraf ve gerekli ücreti içerir. Belgelerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Ardından pasaport başvurusu için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almak için internet üzerinden veya telefonla iletişim kurabilirsiniz.

Pasaport başvuruları için biyometrik fotoğraf gereklidir. Genellikle belirli bir boyutta ve belirli özelliklere sahip olmalıdır. Fotoğrafın gereksinimlere uygun olduğundan emin olun. Pasaport başvurusu için gerekli olan harç ücretini ödeyin. Randevu saatinden en az yarım saat önce Nüfus Müdürlüğü'nde olmalı fişmatikten sıra almalısınız aksi takdirde randevunuz yanmaktadır.

Bordo pasaport olarak bilinen umuma mahsus pasaport başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

TC kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

Bir adet son altı ay içinde çektirilen biyometrik fotoğraf

Defter ve harç bedelinin ödendiğine dair makbuz (Öğrenci isen, öğrenci belgeni getirmen durumunda harç bedeli ödemen gerekmez.)

Ergin olmayan veya kısıtlı kişiler için muvafakatname

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport başvurusu için yukarıdaki belgelere ek olarak gerekli olan diğer belgeler şunlardır:

Kamu görevlileri, öğretim üyeleri, avukatlar ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu

Emeklilik ya da çekilme gibi sebeplerle işinden ayrılanlar için kadro durumunu anlatan resmi yazı

Birinci derece kadrodan emekliliğe ayrılan belediye başkanları için SGK'dan alınan durumlarını gösteren resmi yazı

Gri pasaport olarak bilinen hizmet damgalı pasaport başvurusu için bordo pasaport başvurusunda gerekli evraklara ek olarak şu belgeler gereklidir:

Hizmet damgalı pasaport talep formu

Kamu görevi dışındaki kişiler için talep formuna ek olarak görev onayı

Pasaport yenileme için gerekli evraklar:

Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

Son altı ay içinde çektirilen bir tane biyometrik fotoğraf

Eski pasaportun

Defter ve harç bedelinin ödendiğine dair makbuz (Öğrenci isen, öğrenci belgeni getirmen durumunda harç bedeli ödemen gerekmez.)

Ergin olmayan veya kısıtlı kişiler için muvafakatname

2023 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR?

Pasaport ücretleri geçerlilik süresine göre değişkenlik gösterir. Buna göre 2023 yılı pasaport ücretleri:

6 aylık pasaport harç bedeli 689,70 TL (Defter bedeli ile birlikte toplam 1190,70 TL)

1 yıllık pasaport harç bedeli 1008,30 TL (Defter bedeli ile birlikte toplam 1509,30 TL)

2 yıllık pasaport harç bedeli 1646,10 TL (Defter bedeli ile birlikte toplam 2147,10 TL)

3 yıllık pasaport harç bedeli 2338,50 TL (Defter bedeli ile birlikte toplam 2338,50 TL)

4 - 10 yıllık pasaport harç bedeli 3295,50 TL (Defter bedeli ile birlikte toplam 3796,50 TL)

Defter bedeli: 501 TL

Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için harç bedeli alınmaz.

Pasaport harç bedeli ve defter ücreti; anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri, vergi dairesi müdürlükleri ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://ivd.gib.gov.tr adresi aracılığı ile ödenebilir.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Pasaport çıkartma için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alman gerekir. Randevu almak için https://randevu.nvi.gov.tr adresini veya Alo 199'u kullanabilirsiniz.