Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. Peki Pasaport harçları ne kadar oldu? 6 aylık ve 3 yıllık pasaport ücreti 2023 ne kadar? İşte, 6 aylık pasaport harcı ne kadar? 3 yıllık pasaport harcı ne kadar detaylar..

Pasaport harçları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. Peki Pasaport harçları ne kadar oldu? 6 aylık ve 3 yıllık pasaport ücreti 2023 ne kadar? İşte, 6 aylık pasaport harcı ne kadar? 3 yıllık pasaport harcı ne kadar detaylar haberimizde...

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla; 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş, 1 yıla kadar bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıla kadar 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıla kadar ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

6 AYLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.