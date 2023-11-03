Yurtdışına çıkmak için pasaport zorunludur. Farklı renklere sahip bu pasaportların farklı özellikleri bulunmaktadır. Pasaport harcı ne kadar 2023? Sorusu, yeni yıl yaklaşırken yeni yıldaki oran araştırılmakta. Peki, Pasaport harcı ne kadar 2023? Pasaport harcı kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

Pasaport harcı ne kadar 2023? Pasaport harcı kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

Pasaport harcı ne kadar 2023? Sorusu, yıl sonuna doğru yaklaşırken vatandaşlar tarafından en çok merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak alınan pasaportlarda farklı renklerde olabiliyor. Peki, Pasaport harcı ne kadar 2023? Pasaport harcı kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

PASAPORT HARCI NE KADAR 2023?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

Yeni zamlar sonrasında 6 aya kadar olan pasaport harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 2397 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 3912 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 4845 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 4943 TL'den 7833 TL'ye yükselecek.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.