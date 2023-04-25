Pasaport harcı ne kadar 2023 ve pasaport harcı ödeme nereye yatırılır soruları gündeme geliyor. Yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar pasaport başvurusu için gereken belgelerin neler olduğu araştırıyor. Peki, Pasaport harcı ne kadar 2023? Pasaport harcı ödeme nereye yatırılır? Pasaport başvurusu için gereken belgeler nedir?

Yurtdışına çıkmak isteyen veya pasaportunu yenilemek isteyen vatandaşlar, pasaport harcı ne kadar olduğunu merak ediyor. Pasaport harcı ödeme nereye yatırılır ve pasaport başvurusu için gereken belgeler nedir soruları gündeme geliyor. Pasaport harcı ne kadar 2023? Pasaport harcı ödeme nereye yatırılır? Pasaport başvurusu için gereken belgeler nedir? Detaylar haberimizdedir…

PASAPORT HARCI NE KADAR?

Geçen yılın sonunda pasaport harcı ödemesini yapanlar, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu almak zorunda kaldı. Ancak nüfus müdürlüklerine başvuru için gidenlerden, bu yılki harç tutarındaki artış dolayısıyla ücret farkı ödemesi istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimatla mağduriyetin oluşmaması için aralık ayında, 2022 yılı ücretiyle pasaport harcı yatırarak, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı alınmayacak.

Geçen yıl 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira olarak belirlendi.

Yeni yılda ise 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olarak uygulanıyor.

PASAPORT HARCI ÖDEME NEREYE YATIRILIR?

Nüfus müdürlüklerinde geçen yıl, "3'ü Bir Yerde Projesi" kapsamında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurularına ilişkin yoğun mesai harcandı.

Türkiye'de, önceki yıllarda ortalama 2 milyon 100 bin pasaport işlemi yapılıyorken, 2022'de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı.

Dünya genelinde yaşanan çipli pasaport üretimlerindeki kriz nedeniyle sürecin daha kolay atlatılması için 25 Ağustos 2022 itibarıyla "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaport üretimi başlatıldı.

Bu kapsamda, bugüne kadar 710 bin yerli ve milli pasaport teslim edildi.

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER NEDİR?

Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

(Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul edilmemektedir.)

b) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.)

c) Çalışanlar için, Talep formu

- Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu

- Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport Talep Formu

- Avukatlar için Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu

- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyeleri için Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu