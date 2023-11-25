Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış göstermişti. Bu oran 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını veriyor. Peki, Pasaport harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Pasaport harç bedeli yüzde kaç zamlandı? İşte detaylar…

Pasaport harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Pasaport harç bedeli yüzde kaç zamlandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara zam gelecek. Peki, Pasaport harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Pasaport harç bedeli yüzde kaç zamlandı? İşte detaylar…

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

Yeni zamlar sonrasında 6 aya kadar olan pasaport harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 2397 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 3912 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 4845 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 4943 TL'den 7833 TL'ye yükselecek.

PASAPORT HARÇ BEDELİ YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalardaki artışı %58,46 olarak tespit etti. Bu doğrultuda vergiler, harçlar, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ve trafik cezaları, söz konusu yeniden değerleme oranında artacak.

Yeni zamların ardından 6 aya kadar olan pasaport harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 2397 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 3912 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 4845 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 4943 TL'den 7833 TL'ye yükselecek.