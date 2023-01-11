Pasaport harç farkı kriz sona erdi mi? Pasaport harç farkı nasıl ödenir?

Pasaport harçlarına yeni yıl ile birlikte zam geleceğini duyanlar nüfus müdürlüklerine akın etti. Ardından, pasaport harç farkı krizine açıklama geldi. Pasaport harç farkı nasıl ödenir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Pasaport harç farkı krizine açıklama geldi! Pasaport harç farkı nasıl ödenir? Pasaport harç farkı krizine açıklama geldi! Pasaport harç farkı nasıl ödenir?

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Pasaport harçlarına zam gelmeden 2022 yılı fiyatlarıyla harçlarını yatıran vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinde randevu bulamadıkları için sorun yaşadılar. Pasaport harç farkı krizine açıklama geldi. Pasaport harç farkı nasıl ödenir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pasaport harç farkı krizine açıklama geldi! Pasaport harç farkı nasıl ödenir? Pasaport harç farkı krizine açıklama geldi! Pasaport harç farkı nasıl ödenir? Detaylar haberimizdedir…

PASAPORT HARÇ FARKI KRİZİ SONA ERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk sebebiyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdi. Ardından Bakan Soylu, "Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak." ifadelerini kullandı.

PASAPORT HARÇ FARKI NASIL ÖDENİR?

Pasaport harç bedeli vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.

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