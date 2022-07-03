Pasaport fiyatları ne kadar? Pasaport yenileme ücretleri 2022

Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge niteliğindeki pasaportun fiyatları neler? Pasaport harç ve defter ücreti ne kadar? öğrenci pasaportu ne kadar? Pasaport nasıl çıkartılır? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport çeşitleri neler? Pasaport yenileme ücretleri ne kadar? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...

PASAORT DEFTER VE HARÇ BEDELİ ÜCRETLERİ 2022

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir. Aşağıdaki miktarlar 2022 yılı için geçerlidir. Pasaportun harç ve defter ücretleri ayrı ayrı olarak girilmiştir.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

6 aylık harç ücreti 309,40 TL'dir.

1 yıllık harç ücreti 452,30 TL'dir.

2 yıllık harç ücreti 738,40 TL'dir.

3 yıllık harç ücreti 1049,00 TL'dir.

4-10 yıllık harç ücreti 1478,30 TL'dir.

PASAPORT DEFTER ÜCRETLERİ

6 aylık defter ücreti 225,00 TL'dir.

1 yıllık defter ücreti 225,00 TL'dir.

2 yıllık defter ücreti 225,00 TL'dir.

3 yıllık defter ücreti 225,00 TL'dir.

4-10 yıllık defter ücreti 225,00 TL'dir.

PASAPORT DEFTER VE HARÇ TOPLAM ÜCRETİ

6 aylık pasaport defter ve harç ücreti toplamda 534,40 TL'dir.

1 yıllık pasaport defter ve harç ücreti toplamda 677,30 TL'dir.

2 yıllık pasaport defter ve harç ücreti toplamda 963,40 TL'dir.

3 yıllık pasaport defter ve harç ücreti toplamda 1274,00 TL'dir.

4-10 yıllık pasaport defter ve harç ücreti toplamda 1703,30 TL'dir.

ÖĞRENCİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci pasaportu çıkarmak isteyen öğrenciler, 25 yaşına kadar harç bedeli ödemeden sadece defter parası olan 225,00 TL'yi ödeyerek öğrenci pasaportuna sahip olabilirler. 25 yaşını geçen öğrenciler ise harç bedeli de ödemektedir.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199 ) randevu alınarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ NELER?

Kişiye özel pasaport (bordo renkte), hususi damgalı pasaport (yeşil renkte), hizmet damgalı pasaport (gri renkte), diplomatik pasaport (siyah renkte), geçici pasaport (pembe renkte) ve yabancılara özel pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.) olmak üzere Pasaportun 6 adet çeşidi bulunmaktadır.