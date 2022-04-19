Parya ne demek? Parya TDK anlamı nedir? Parya anlamı nedir? - Haberler

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Parya ne demek? Parya TDK anlamı nedir? Parya anlamı nedir?

Haberler.com - Gündem
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Parya ne demek? Parya TDK anlamı nedir? Parya anlamı nedir?

Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Parya oldu. Parya ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Parya ne demek? Parya TDK anlamı nedir? Parya anlamı nedir? İşte detaylar...

Parya ne demek? Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Parya oldu. Parya ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Parya ne demek? Parya TDK anlamı nedir? Parya anlamı nedir? İşte detaylar...

PARYA NE DEMEK?

Parya, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen kast düzenine göre, kast dışı kalan, hiçbir toplumsal sınıftan olmayan, her türlü haklardan yoksun olanlara verilen addır.

PARYA TDK ANLAMI NEDİR?

1. isim, toplum bilimi Hindistan'da toplumsal sınıfların dışında kalanlar:

Paryalar her türlü toplumsal haklardan yoksundurlar.

2. isim Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse, ayaktakımı:

"Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya/ Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" - Necip Fazıl Kısakürek

Parya ne demek? Parya TDK anlamı nedir? Parya anlamı nedir?

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