Partilerin üye sayıları! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi partilerin üye sayıları 2023!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Peki, Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi partilerin üye sayıları 2023!

Partilerin üye sayıları! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Peki, Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi partilerin üye sayıları 2023 haberimizde...

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430

İyi Parti: 617.513

Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092

Yeniden Refah Partisi : 269.391

: 269.391 Saadet Partisi: 265.738

Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454

Gelecek Partisi: 76.182

Türkiye Değişim Partisi: 50.051

Halkların Demokratik Partisi: 45.302

Zafer Partisi: 25.535

Memleket Partisi: 25.132

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