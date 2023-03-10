Partilerin üye sayıları! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi partilerin üye sayıları 2023!
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Peki, Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi partilerin üye sayıları 2023!
Partilerin üye sayıları! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Peki, Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi partilerin üye sayıları 2023 haberimizde...
PARTİLERİN ÜYE SAYILARI
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
- Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
- İyi Parti: 617.513
- Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
- Yeniden Refah Partisi : 269.391
- Saadet Partisi: 265.738
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
- Gelecek Partisi: 76.182
- Türkiye Değişim Partisi: 50.051
- Halkların Demokratik Partisi: 45.302
- Zafer Partisi: 25.535
- Memleket Partisi: 25.132
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023