Partilerin 'aday adaylığı' ücretleri belli oldu mu? Milletvekili aday adaylık şartları neler?

2023 Seçimlerine geri sayım başlarken Siyasi partilerin Milletvekili aday adaylığı başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Partilerin 'aday adaylığı' ücreti belli oldu mu? Hangi parti ne kadar istiyor? Milletvekili aday adaylık şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için süreç başlarken siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı için de başvuru tarihleri ve başvuru şartlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Partilerin 'aday adaylığı' ücreti belli oldu mu? Hangi parti ne kadar istiyor? Milletvekili aday adaylık şartları neler? Detaylar haberimizde...



HANGİ PARTİ NE KADAR ÜCRET İSTİYOR?

2023 Seçimlerine katılacak partiler Milletvekilliği aday adaylığı başvuru şartlarını ve ücretlerini açıklamaya başladılar. İşte partilerin aday adaylığı başvuru ücretleri ve şartları!

AK PARTİ

Ak Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başlayacak. Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor. AK Parti'nin adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep etmesi öngörüldü.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, bugün başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. 20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

MHP

MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları 14 Mart'ta başlayacak. Bir hafta sürecek başvuru için aidat ücreti de 3 bin TL olarak açıklandı.

İYİ PARTİ

İYİ Parti'de erkek ve kadınlar için tek ücretlendirme yapılıyor. İYİ Parti milletvekili başvuru ücreti bu seçimde 10 bin liranın üstünde olması bekleniyor. İYİ Parti'nin aday adaylık sürecini ücretini Pazartesi günü yapılacak olan toplantının ardından açıklaması bekleniyor.

DEVA Partisi:

Seçim süreciyle ilgili genel merkezin önümüzdeki hafta teşkilatlara genelge göndermesi bekleniyor. İstifa tarihleri, aday adaylığı başvuru süreci ve başvuru ücretleri bu genelge sonrası belli olacak.

Saadet Partisi:

Millet ittifakını oluşturan partilerin seçime kendi listeleri ile mi ortak liste ile mi girecekleri belli olmadığı için şu anlık herhangi bir ücret belirlenmedi.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylığı için başvuru ücreti erkekler için 7 bin 500 TL, kadınlar için ise 5 bin TL. Deprem bölgesinde olanlar ya da depremden etkilenenlerden ise ücret alınmayacak.

MİLETVEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Milletvekili olamak isteyen vatandaşlar Milletvekili olma şartlarının araştırıyorlar. Seçim tarihinin açıklanmasıyla Siyasi partiler Milet vekli aday adaylık başvuru süreçlerinibaşlatacaklar. Birçok parti aday adaylık başvuru şartlarını ve ücretlerini açıklarken vatandaşlar tarafındanMilletvekili olma şartlarını araştırıyor. Türkiye'de Milletvekili olma şartları şu şekilde: