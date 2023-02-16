Parti genel başkanlarının maaşı ne kadar 2023? Parti başkanları kaç TL maaş alıyor, aylık maaşları ne kadardır? AKP, CHP, MHP başkanlarının maaşları

15 Şubat'ta gerçekleşen "Türkiye Tek Yürek" programında bazı siyasi parti liderleri depremzedeler için 1 aylık maaşlarını bağışlamıştı. Bunun ardından vatandaşlar, Parti genel başkanlarının maaşı ne kadar 2023? Parti başkanları kaç TL maaş alıyor, aylık maaşları ne kadardır? merak etti. Peki, hangi parti başkanlarının maaşı ne kadardır, kaç TL'dir? İşte detaylar...

Parti başkanlarının maaşları merak edildi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı ne kadardır? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık maaşı ne kadardır? Devlet Bahçeli'nin aylık maaşı ne kadardır? Ali Babacan'ın aylık maaşı ne kadardır? Mustafa Destici'nin aylık maaşı ne kadardır? Ahmet Davutoğlu'nun aylık maaşı ne kadardır? Siyasetçilerin aylık maaşları ne kadar, kaç TL'dir?

PARTİ GENEL BAŞKANLARININ MAAŞI NE KADAR?

Parti başkanları aynı zamanda milletvekili oldukları için milletvekili maaşı almaktadırlar. 2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin liraydı. 2022 yılının ilk altı ayında milletvekili maaşı 40 bin TL iken Temmuz 2022 zammı ile milletvekili maaşı 56 bin TL'ye yükselmiştir. 2023 milletvekili maaşı ise 73 bin 379 TL olarak açıklandı. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam milletvekili aylıklarına aynı oranda yansıdı.

Buna göre genel parti başkanları milletvekili maaşı almaktadır. Buna ek olarak 1 aylık milletvekili maaşı 73 bin 379 TL'dir. Buna göre parti genel başkanlarının aylık maaşı 73 bin 379 TL olmaktadır.

PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI KİMLERDİR?

Ak Parti Genel başkanı : Recep Tayyip Erdoğan

BBP Genel başkanı : Mustafa Destici

Mhp Genel başkanı : Devlet Bahçeli

CHP Genel başkanı : Kemal Kılıçdaroğlu

Gelecek Partisi Genel başkanı : Ahmet Davutoğlu

İYİ Parti Genel başkanı : Meral Akşener

DP Genel başkanı : Gültekin Uysal

DEVA Genel başkanı : Ali Babacan

SP Genel başkanı : Temel Karamollaoğlu

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Milletvekili maaşları TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.