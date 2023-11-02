Parmigiana alla napoletana tarifi! MasterChef Parmigiana alla napoletana nasıl yapılır?

Parmigiana Alla Napoletana, İtalyan mutfağının en sevilen ve özgün lezzetlerinden biridir. Bu yemeğin adı, İtalya'nın Napoli şehrine atfen verilmiştir. Parmigiana Alla Napoletana, özellikle sebze ve peynirle hazırlanan bir yemektir ve genellikle ana yemek olarak tüketilir. İtalyan mutfağının bu eşsiz lezzetini denemek için birçok restoran ve evde pişirme seçeneği bulunmaktadır.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzelParmigiana alla napoletana hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarındaParmigiana alla napoletana hazırladı. Peki,Parmigiana alla napoletana nedir?Parmigiana alla napoletana nasıl yapılır?Parmigiana alla napoletana nedir?

PARMİGİANA ALLA NAPOLETANA TARİFİ!

10 kişilik malzemeler

500 gr patlıcan

300 g latte için

700 gr domates püresi

100 gr parmesan

6 yumurta

20 gr ekmek kırıntısı

Tatmak için tuz

10 fesleğen yaprağı

yarım beyaz soğan (bahçemden)

kızartmak için fıstık yağı

sızma zeytinyağı

Hazırlık

Patlıcanları soyun, soyun ve çok ince olmayan dilimler halinde kesin.

Dilimleri bir kaseye yerleştirin ve unu eşit şekilde dökün.

Ayrı olarak yumurta ve tuzla bir hamur hazırlayın. Bir tavaya bol miktarda yağ dökün ve ısıtın.

Yağ ısınır ısınmaz, birer birer patlıcan alın (önceden unlanmış), hamura batırın ve altın rengi olana kadar pişirin.

Bu arada sosu hazırlayın: Sızma zeytinyağını bir tavaya dökün ve soğanı kızartın.

Domates püresini ekleyin ve damak tadınıza göre tuz ekleyerek 30 dakika pişirmeye devam edin.

Eklemeye devam edin.

Sosu çömlek bir tavaya dökün. Bir kat patlıcan yapın.

Parmesanı, doğranmış Agerola fior di latte'yi, taze fesleğeni ve sosu ekleyin. İşlemi üç kez tekrarlayın.

Son katmanı parmesan, fior di latte, sos ve galeta unu ile tamamlayın: o harika kabuğun sırrı budur.

180° fırında 45 dakika kadar pişirin.