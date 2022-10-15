Parmesanlı tuzlu grissini tarifi! Parmesanlı tuzlu grissini nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
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Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından parmesanlı tuzlu grissini yapılması istendi. Peki, Parmesanlı tuzlu grissini tarifi! Parmesanlı tuzlu grissini nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise parmesanlı tuzlu grissini oldu. Peki, Parmesanlı tuzlu grissini tarifi! Parmesanlı tuzlu grissini nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte parmesanlı tuzlu grissini tarifi!
PARMESANLI TUZLU GRİSSİNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çorba kaşığı toz parmesan peyniri
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan
- 1 çay kaşığı instant maya
- 1 su bardağı su
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
PARMESANLI TUZLU GRİSSİNİ NASIL YAPILIR?
- Unu, toz parmesanı, kurutulmuş reyhanı ve mayayı çukur bir kapta harmanlayın. Suyu ve zeytinyağını ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp yarım saat oda ısısında bekletin.
- Hamuru daha sonra zeytinyağı ile yağlanmış tezgâhın üzerine alın. Merdane ile açarak, en fazla 1 cm kalınlığında dikdörtgen bir hamur elde edin.
- Hamuru şeritler halinde kesip iki tarafından tutup zıt yönlere çevirin. Her hamuru aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıdın üzerine aralıklı olarak yerleştirin.
- Oda ısısında 15 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 12-15 dakika pişirin. Fırından alın.
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