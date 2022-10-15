Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından parmesanlı tuzlu grissini yapılması istendi. Peki, Parmesanlı tuzlu grissini tarifi! Parmesanlı tuzlu grissini nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise parmesanlı tuzlu grissini oldu. Peki, Parmesanlı tuzlu grissini tarifi! Parmesanlı tuzlu grissini nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte parmesanlı tuzlu grissini tarifi!

PARMESANLI TUZLU GRİSSİNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan

1 çay kaşığı instant maya

1 su bardağı su

1 kahve fincanı zeytinyağı

PARMESANLI TUZLU GRİSSİNİ NASIL YAPILIR?