Parlamenter sistem ne demek? Türkiye Parlamenter sistem mi? Parlamenter sistem özellikleri neler?

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PARLAMENTER SİSTEM NE DEMEK?

Parlamenter sistem veya parlamentarizm, yürütme organının, yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. Parlamenter sistemlerde devlet başkanı veya cumhurbaşkanı, ülke yönetiminde etkin olmayan sembolik mevkilerdir ve devleti temsil ederler.