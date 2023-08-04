Park halindeyken freni boşalan otomobil takla attı

ADANA - Adana Kozan'da park halindeyken freni boşalan otomobil yoldan çıkarak boşluğa düşüp takla attı.

Kaza, İlçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Yusuf Halaçoğlu Bulvarı üzerinde 24 Kasım Konutları civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde bulunan 55 HT 812 plakalı otomobil freni boşalarak yola çıktı. Bir süre giden araç daha sonra yol kenarındaki boşluğa düşüp takla attı. Aracın takla attığını görenler 112 Acil Komuta Haber Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine polis, sağlık ve cankur ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme de aracın boş olduğu herhangi yaralanmaya neden olmadığı belirlendi.