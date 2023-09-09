Park halindeki otomobiller yanarak kullanılamaz hale geldi

Pendik'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki diğer otomobile sıçradı ve iki araç da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobiller kullanılamaz hale geldi.

PENDİK'te park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan diğer otomobile sıçradı. İki otomobil de alevlere teslim olurken, yangın sırasında oluşan patlamalar, korkuttu. İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Serçeli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 KPB 44 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki diğer otomobile sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olaya tanık olan Emirhan Ferruh Sel, 'Evde oturuyordum, bir patlama sesi geldi. Sanki bomba patlıyor gibi. Balkondan baktığımda elektrik kabloları da yanıyordu. Çok büyük duman çıktı. İki tane araba vardı, bir tanesi daha büyük patladı. Gümbür gümbür ses geliyordu, sonra itfaiye ve polis ekipleri geldi" dedi.

Polisin yaptığı incelemede, S.Ş.'nin otomobilini yeni park ettiği, otomobilin elektrik aksamından kaynaklı alt kısmında yangın meydana geldiği, daha sonra yan tarafında bitişik şekilde park halinde olan E.Ö.'ye ait otomobile sıçrayarak her iki otomobilde de yangına sebep olduğu tespit edildi. Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.