Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

GAZIANTEP 'in İslahiye ilçesinde, Reşit Keskin'e ait park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi isabet etti. Otomobilin hasar gördüğü olayın ardından Keskin, polise şikayette bulundu.

Olay, Cumartesi gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Reşit Keskin, 06 BHP 382 plakalı otomobilini caddeye park ettikten sonra evine gitti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan bir kurşun otomobilin tavan kısmına isabet etti. Tavanın kaportasını delerek içine düşen otomobiline sabah binerek durumu fark eden Reşit Keskin, polise giderek şikayetçi oldu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olay karşısında şaşkınlık yaşayan ve sorumluların biran önce bulunmasını isteyen Reşit Keskin, 'Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancanın kurşunu park halindeki arabamızın tavanına isabet etti. Cumartesi akşamı arabamı park edip evime çıktım. Sabah kalkıp aracıma binince tavanı delen mermiyi otomobilimin içinde buldum. Şaşkınlık yaşadıktan sonra polise şikayetçi oldum. Bu yorgun mermi ben, ailem ve çocuklarımızın bulunduğu sırada da otomobilimize isabet edebilirdi. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi,