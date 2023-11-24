Park halindeki otomobile çarpan sürücü 2,76 promil alkollü çıktı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken 2,76 promil alkollü olan sürücü yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Mustafa T. idaresindeki 07 ANP 302 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan Doğan E.'ye ait 68 BM 983 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen hafif ticari araç ve çarptığı otomobil hurdaya dönerken alkollü sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı alkollü sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün yapılan kan testinde 2,76 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.