Çorum'da park halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobil yandı

ÇORUM - Çorum'da park halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 KU 191 plakalı otomobil Rüya Sokak üzerinde park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Aracının yandığı gören otomobil sahibinin ihbarı üzerine belirtilen adrese Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve polisler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.