Park halindeki otomobil minibüse çarptı

OSMANİYE'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, park halindeki minibüse çarparak durdu. Kameraya yansıyan o anlarda, otomobilin yaşlı vatandaşı ve yoldan geçen bir başka otomobili teğet geçtiği görüldü.

Olay, Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesinde meydana geldi. Bir işyeri önüne park edilen ve sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kısa süre sonra hareket etmeye başladı. Kaymakamlığa giden yola çıkan araç kaldırımda yürüyen bir yayayı ve yoldan geçen bir aracı teğet geçerek karşı tarafta bulunan park halindeki minibüse çarparak durdu. Sürücünün de araçın peşinden koştuğu anların da kameraya yansıdığı kazada maddi hasar meydana geldi. (DHA)