Park halindeki otomobil alev aldı

Karabük'te park halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 78 SR 215 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK