Park halindeki aracını çıkarmak isterken gölete düştü

Bursa'da park halindeki aracını çıkarmak geri manevra yapan kadın göle düştü. Araçtan son anda atlayarak kendini kurtaran sürücü, yaralanmazken, araç ise sulara gömüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi, İddiaya göre, Merinos Parkına gelen Sinem B., aracını göletin yanına park etti. Buradaki işlerini halleden kadın sürücü, tekrar otomobiline bindi. Aracı çıkarmak isteyen Sinem B., otomobille geri manevra yapmak istedi. Soğuk havadan dolayı otomobilin camları buğu yapınca arkasını göremeyen sürücü park içindeki gölete doğru giden araçtan son anda atlayarak kurtuldu. Şans eseri sürücü yaralanmazken, gölete düşen otomobil çekici yardımıyla çekildi. - BURSA