Park et, devam et uygulaması nedir? Sorusu, uygulamamanın kısa süre içerisinde uygulanacağını öğrenen vatandaşlar tarafından internet üzerinde detayları ile birlikte araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Tarihi Yarımada'da, 12 Ağustos'tan itibaren "Park et, devam et" uygulamasının başlayacağını açıkladı. Peki, Park et, devam et uygulaması nedir? Park et, devam et uygulaması ne işe yarıyor, neden kullanılır?

PARK ET, DEVAM ET UYGULAMASI NEDİR?

Park et, devam et uygulaması, Tarihi Yarımada'ya araç girişini azaltmak için uygulanan bir sistemdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aracını Yenikapı otopark alanına park edenlerin, ring hattının ücretsiz kullanabileceğini belirtti.

Buğra Gökce;

"Tarihi Yarımada'da park et, devam et dönemi başlıyor. Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek. Hem İstanbullular kazanacak, hem de çevre kazanacak" ifadelerini kullandı.