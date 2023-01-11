Paris tren garı olayı ne ve Paris tren garı saldırısında son durum nedir gündeme geliyor. Paris tren garında yaşanan olay sonucunda birçok kişinin yaralandığı öğrenildi. Peki, Paris tren garı olayı ne? Paris tren garı saldırısında son durum nedir? Paris tren garı olayı ne? Paris tren garı saldırısında son durum nedir?

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında yaşanan olayda son durum nedir ve Paris tren garı olayı ne merak ediliyor. Paris tren garı saldırısında son durum nedir gündeme geliyor. Paris'te son zamanlarda üst üste yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Paris tren garı olayı ne? Paris tren garı saldırısında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

PARİS TREN GARI OLAYI NEDİR?

Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Tren garında bir kişi bıçakla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

PARİS TREN GARI SALDIRISINDA SON DURUM NEDİR?

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, bıçakla etrafındakilere saldırdı. İlk bilgilere göre yaşanan korkunç olayda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi.