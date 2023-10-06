Paris'te patlak veren tahtakurusu istilasının önüne geçilemiyor! Uzmanlar saldırıdan korunmanın yollarını sıraladı

Dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biri olan Paris, otellerden toplu taşıma araçlarına kadar her yerde tahtakurusu sorunuyla karşı karşıya. Uzmanlar bölgedekilere tahtakurusu saldırılarından korunmanın yollarını gösteriyor.

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken tahtakurusu istilasıyla mücadele ediyor. Trenlerden otellere, sinema salonlarından hastanelere kadar birçok yerde tahtakurusu vakaları rapor ediliyor.

Bu durum seyahat edenler ve yerel halk arasında endişe yaratırken, uzmanlar tahtakurusu saldırılarından korunmanın yollarını gösteriyor. İşte uzmanlardan gelen bazı tavsiyeler;

İNSAN KANIYLA BESLENİYORLAR



Tahtakurularını tanımak önemlidir. Tam yetişkin tahtakuruları kahverengi veya kızıla yakın kahverengi renkte, elma çekirdeği büyüklüğünde oval bir vücuda sahiptir. Gençleri ise daha küçüktür, saydam veya beyaz-sarı renklidir ve görülmesi zordur. Tahtakuruları gece insan kanıyla beslenir.

YATAK MİNDERLERİNE DİKKATLİCE BAKIN

Konaklayacağınız otel veya tatil kiralama yerine vardığınızda, yatak odasını dikkatlice inceleyin. Yatağın altına, yatak çerçevesinin arkasına, yatak minderinin yanlarına ve yatak ile çerçeve arasına bakın. Alkol içeren bir sprey şişesi taşımak, incelemenize yardımcı olabilir.

BAVULARINIZI BANYODA BIRAKIN

Bavullarınızı yerden uzak tutarak tahtakurularının bavullarınıza girmesini engelleyebilirsiniz. Banyo gibi tahtakurularının bulunma olasılığının daha düşük olduğu yerlerde bavullarınızı bırakmayı düşünebilirsiniz.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA SEYAHAT EDİN

Tahtakurularının bulunabileceği trenler gibi ulaşım araçlarına dikkat edin ve fazladan teması önlemek için ayakta durmayı tercih edin. Eve döndüğünüzde bavullarınızı hemen içeriye sokmayın. Birkaç gün boyunca garajda tutun ve sonra kıyafetlerinizi yüksek sıcaklıkta yıkayın. Bavullarınızı plastikle sararak içeriye veya dışarıya herhangi bir şeyin girmesini veya çıkmasını önleyebilirsiniz.