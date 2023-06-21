Paris'te ne patlaması oldu, nerede? (VİDEO) 21 Haziran 2023 Fransa Paris'te patlama mı oldu, neden oldu, nerede patlama oldu?

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı. Bunun ardından vatandaşlar Paris'te ne patlaması olduğunu merak etti. Peki, Paris'te ne patlaması oldu, nerede? 21 Haziran 2023 Fransa Paris'te patlama mı oldu, nerede patlama oldu? İşte detaylar...

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından 4 kişi yaralandı. Peki, Paris'te ne patlaması oldu, nerede? 21 Haziran 2023 Fransa Paris'te patlama mı oldu, nerede patlama oldu? İşte bilgiler...

PARİS'TE NE PATLAMASI OLDU, NEREDE 2023?

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

PARİS'TEKİ PATLAMA SONUCU YARALANAN VAR MI?

Fransız basınındaki habere göre, ilk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.