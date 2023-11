Paris'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında binlerce kişi yürüyüş düzelendi.

Fransa'da bugün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi. Başkent Paris'te toplanan binlerce kişi, kadınların ve cinsiyet eşitliğinin rengi kabul edilen mor kıyafetler giyerek, soğuk havaya aldırış etmeden " Fransa'da her 6 dakikada bir cinsel saldırı" ve "Kızlarınızı koruyun, erkek çocuklarınızı eğitin" yazılı pankartlar taşıdı.

All of us aktivist grubundan Maelle Lenoir, gazetecilere verdiği röportajda, "Artık ölüleri saymak istemiyoruz" şeklinde konuşarak, hükümeti kadına yönelik şiddeti durdurmak için daha fazla bütçe ayırmaya çağırdı.

Yürüyüşe katılan 22 yaşındaki Leonore Maunoury ise, "Kadına şiddetle başa çıkılabilmesi için adalet sisteminin değişmesi gerektiğini" söyledi.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetin devam etmesi kaçınılmaz değil. Buna bir son vermeliyiz ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fransa'da hükümet verilerine göre bu yıl, 121 kadın öldürülürken, bu sayı 2022 yılında 118'di. - PARİS