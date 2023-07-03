Paris son dakika haberleri ve Fransa'daki olayların son durum nedir merak ediliyor. Paris olayları neden oldu, nasıl başladı ve Paris son dakika haberleri araştırılıyor. 17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası Fransa'da patlak veren protestolar bugün 6. gününde. Fransa'daki olayların son durum nedir? Paris olayları neden oldu, nasıl başladı? gündeme geliyor. Peki, Paris SON DAKİKA! Fransa'daki olayların son durum nedir? Paris olayları neden oldu?

Paris son dakika haberleri ve Fransa'daki olayların son durum nedir araştırılıyor. Paris olayları neden oldu, nasıl başladı merak ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hala eleştiri oklarının hedefinde. Paris son dakika haberleri ve Fransa'daki olayların son durum nedir gündeme geliyor. Paris SON DAKİKA! Fransa'daki olayların son durum nedir? Paris olayları neden oldu, nasıl başladı? Detaylar haberimizdedir…

PARİS SON DAKİKA

Fransa polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki gencin büyükannesinin "sükunet" çağrısı şiddet olaylarında düşüş yaşanmasına neden olsa da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hala eleştiri oklarının hedefinde. Fransız gazeteleri Macron'un protestoların altında ezilmiş gibi göründüğünü vurgularken, gazeteler "Fransa'daki durumun ne zaman sakinleşeceği öngörülebilir değil. Protestoların sonuçları yıkıcı olabilir" manşetleri atmaya başladı.

FRANSA'DAKİ OLAYLARIN SON DURUM NEDİR?

İngiliz Guardian gazetesi, şiddet olaylarının polis tarafından öldürülen 17 yaşındaki Nahel'in büyükannesinin 'sükunet' çağrısından sonra düşüşe geçtiğine dikkat çekti. Nahel'in büyükannesi Nadia dün yaptığı açıklamada "Dükkanları, otobüsleri okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bir bahane olarak kullanıyorlar" dedi ve polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, binlerce kişinin tutuklandığı ve geniş çapta yıkıma yol açan isyanın ardından bugün parlamento liderleriyle görüşmeye hazırlanıyor. Fransız lider yarın da protestolardan etkilenen 220 kasaba ve şehrin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Macron liderliğinin en zor sınavlarından birini atlatmak için çabalasa da eleştiri okları hala üzerinde. Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Macron'un daha önce tartışmalı emeklilik reformu nedeni ile gerçekleştirilen protestolar sırasında İngiliz Kralı II. Charles'ın ülkelerine yapacağı ziyareti iptal etmesini istediğini hatırlattı ve şimdi de kendisinin Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelediğini belirterek Fransa'nın imajının bozulma riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Gazete başka bir makalesinde de ABD, İngiltere İtalya gibi ülkelerin Fransa'daki krizi yakından takip ettiğine dikkat çekti ve dış basının Macron'u protestoların altında ezilmiş gibi gördüğünü vurguladı.

Alman Tagesspiegel gazetesi de Macron'un Almanya ziyaretini iptal ettiğine dikkat çekerek, "Fransa'daki durumun ne zaman sakinleşeceği öngörülebilir değil. Protestoların sonuçları yıkıcı olabilir" uyarısında bulundu.

İngiliz Guardian gazetesi Fransız liderin toplumdaki öfke ve kızgınlıkla baş edebilmek için bir çıkış aradığına dikkat çekerek "MACRON önümüzdeki günlerde ciddi zorluklarla karşı karşıya" ifadesini kullandı.

PARİS OLAYLARI NEDEN OLDU, NASIL BAŞLADI?

17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası Fransa'da patlak veren protestolar bugün 6. gününde. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, önceki gün 719 ve Cuma günü 1.300 tutuklamadan sonra dün sadece 49 kişi tutuklandı. Uluslararası ajanslar ülkedeki şiddet olaylarının büyük ölçüde hafiflediğini belirtiyor.