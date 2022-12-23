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Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Paris saldırısını kim yaptı?

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Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateş açılması sonucu çok sayıda yaralı ve ölü bulunuyor. Paris saldırısını kim yaptı ve Paris silahlı saldırıda kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oluğu gündeme geliyor. Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Paris saldırısını kim yaptı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Paris saldırısını kim yaptı?

Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralıSon Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırıParis'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Ardından, Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Paris saldırısını kim yaptı? soruları gündeme geliyor. Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç ve Paris saldırısını kimin yaptığı araştırılıyor. Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Paris saldırısını kim yaptı? Detaylar haberimizdedir…

PARİS SİLAHLI SALDIRI DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. BFM TV, polisin 69 yaşındaki silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

Paris silahlı saldırı da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Paris saldırısını kim yaptı?

PARİS SALDIRISINI KİM YAPTI?

69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu. Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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