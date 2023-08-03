Paris-Orly Havalimanı'nda Bagaj Sistemi Arızası: Uçuşlarda Aksama

Fransa'da Paris- Orly Havalimanı'ndaki 4. Terminal'de bagaj sisteminde sabahtan bu yana devam eden teknik arızanın halen giderilemediği ve uçuşlarda ciddi aksamalara yol açtığı bildirildi.

Paris Aeroport'un eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Paris-Orly Havalimanı'ndaki 4. Terminal'de bagaj taşıma sisteminde sabahtan bu yana süren arızanın ciddi gecikmelere yol açtığı belirtildi.

Ekiplerin arızanın giderilmesi için uğraştığı kaydedilen açıklamada, bagaj teslimatında yaşanan gecikme için yolculardan özür dilendi.

Açıklamada, havalimanının diğer terminallerinin sorunsuz çalıştığı ifade edildi.

Havalimanı çalışanlarının, sistem arızası nedeniyle yolcuların bagajlarını elle taşıdığı ve söz konusu terminaldeki uçuşların yaklaşık 2 saat arayla gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı belirtildi.

Fransız Le Parisien gazetesi, aynı havalimanında 3 gün önce de benzer bir sorunun 3. Terminal'de yaşandığını aktardı.

Gazetenin haberine göre, 3. Terminal'de 21 Temmuz'da yine aynı sorun nedeniyle 2 bin bagaj sahibine teslim edilememişti.