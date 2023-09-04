Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 2024, Ağustos ayında arasında düzenlenecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne zaman yapılacak

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak. Paris Olimpiyatları ne zaman?Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne zaman yapılacak

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı (1992, 1968, 1924).

PARİS 2024 LOGOSU

Paris 2024'ün logosu sade fakat güçlü üç ayrı sembolü birleştiriyor: Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve ve Fransa'nın sembol isimlerinden Marianne.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Tokyo 2020'de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024'te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılmış olacak.

HALKIN KATILIMINA AÇIK MARATON YARIŞI

Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda Fransa'da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.