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Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor?

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Türkiye, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizasyonda madalya mücadelesi verecek. Londra 2012'den sonra Paris'te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor?

Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Türkiye, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizasyonda madalya mücadelesi verecek. Londra 2012'den sonra Paris'te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Detaylar...

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 11 Ağustos'ta sona erecek.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Paris 2024'te, olimpik programda sabit yer alan 28 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi.

Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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