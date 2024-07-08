Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında, Fransa'nın başketi Paris'te hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kentin sembolü Eyfel Kulesi'nin yakınındaki Arena Champ-de-Mars ve Stade Tour Eiffel'de, yaz ve sonbaharda dünya çapındaki sporcuları ağırlamak için çalışmalar sürüyor. Peki, Paris Olimpiyat oyunları ne zaman başlayacak? 2024 Paris olimpiyatlarına Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU KATILACAK?

Milli sporcuların 7 kota daha almasıyla Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki atletizm yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 15'e yükseldi.

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