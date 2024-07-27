Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Oyunlarda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular da ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı.

PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİNDEN KARELER