Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın görkemli açılış töreninden etkileyici kareler paylaşıldı. Bu büyük spor etkinliği, dünya genelinden sporcuları ve izleyicileri bir araya getiriyor. Açılış töreni, Paris'in tarihi ve kültürel zenginliklerini de gözler önüne seriyor.
Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Oyunlarda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular da ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı.