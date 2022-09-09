Müslümanların en merak ettiği konulardan bir tanesi de Parfüm abdesti bozar mı? Sorusu oluyor. Günümüzde oldukça fazla kullanılan parfümlerin abdesti bozup bozmadığı merak ediliyor. Peki, Parfüm abdesti bozar mı? Diyanet açıklamasına göre abdesti bozan durumlar!

Günlük hayatımızda kolonya, parfüm, deodorant, krem gibi ürünler milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. ' Parfüm abdesti bozar mı? ' sorusunun yanıtını gün içinde sık sık araştırılıyor. Peki, Parfüm abdesti bozar mı? Diyanet açıklamasına göre abdesti bozan durumlar!

PARFÜM ABDESTİ BOZAR MI?

Ele ve yüze alkol içeren krem, kolonya, parfüm gibi kokular sürmek abdesti bozmaz. Ama bazı alimler, abdest almadan önce hassasiyetinizden dolayı, namaza durmadan önce daha önce bir krem ya da kolonya, kullanmışsanız ellerinizi yıkamanın doğru olduğunu savunuyor ve tavsiye ediyor. Aynı durum parfüm ve kolonya için de geçerlidir.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun bir izleyicinin sorduğu 'kolonya sürmek abdesti bozar mı' sorusunun yanıtına verdiği cevap şöyle;

"Ele ve yüze alkol içeren krem, kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ama abdest aldıktan sonra namaza durmadan önce alkol içeren krem sürdüyseniz hassasiyetten ötürü elinizi yıkamanızda fayda var. Aynı şey kolonya için de geçerlidir. Kolonya sürmek abdesti bozmaz."