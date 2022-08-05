Usta sanatçımız Ferhan Şensoy 70 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Ferhan Şensoy'un yer aldığı yapımlar araştırılıyor. Peki, Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı? Ferhan Şensoy, Pardon filminde oynadı mı? Pardon filmi nerede çekildi? Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı? Ferhan Şensoy, Pardon filminde oynadı mı? İşte detaylar haberimizde...

PARDON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Pardon, Mert Baykal'ın yönettiği bir film. Senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan Çok Tuhaf Soruşturma adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan filmin çekimleri Sinop Cezaevi'nde yapılmıştır.

PARDON FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Pardon, Mert Baykal'ın yönettiği bir film. Senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan Çok Tuhaf Soruşturma adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan filmin çekimleri Sinop Cezaevi'nde yapılmıştır.

Pardon filmi çıkış tarihi : 4 Mart 2005

Pardon filmi kaç dakika : 94 dakika

Pardon filmi türü nedir : Komedi

Pardon filmi yönetmeni : Mert Baykal

Pardon filmi yapımcısı : Sinan Çetin

Pardon filmi senaristi : Ferhan Şensoy

PARDON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.

PARDON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ferhan Şensoy (İbrahim)

Rasim Öztekin (Muzaffer)

Ali Çatalbaş (Aydın)

Bülent Kayabaş (Amir)

Zeki Alasya (Müdür)

Erol Günaydın (Baba)

Şahnaz Çakıralp (Asuman)

Levent Ünsal (2.Müdür)

Sermiyan Midyat (Enişte)

Celal Belgin (Yardımcı)

Parkan Özturan (Gardiyan Osman)

Hakan Bilgin (Taksi Şoförü)

Orçun Kaptan (Kasadaki Tip)

Mert Baykal (Erkek Sesi)