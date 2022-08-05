Pardon filmi nerede çekildi? Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı? Ferhan Şensoy, Pardon filminde oynadı mı?
Usta sanatçımız Ferhan Şensoy'un vefatının ardından vatandaşlar Pardon filminin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy, iç kanama nedeniyle 2 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Bunun akabinde Pardon filmi konusu nedir, ne zaman çekildi, oyuncu kadrosu kimlerdir merak edildi. Peki, Pardon filmi nerede çekildi? Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı? Ferhan Şensoy, Pardon filminde oynadı mı?
Usta sanatçımız Ferhan Şensoy 70 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Ferhan Şensoy'un yer aldığı yapımlar araştırılıyor. Peki, Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı? Ferhan Şensoy, Pardon filminde oynadı mı? Pardon filmi nerede çekildi? Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı? Ferhan Şensoy, Pardon filminde oynadı mı? İşte detaylar haberimizde...
Pardon, Mert Baykal'ın yönettiği bir film. Senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan Çok Tuhaf Soruşturma adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan filmin çekimleri Sinop Cezaevi'nde yapılmıştır.
Pardon, Mert Baykal'ın yönettiği bir film. Senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan Çok Tuhaf Soruşturma adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan filmin çekimleri Sinop Cezaevi'nde yapılmıştır.
Pardon filmi çıkış tarihi : 4 Mart 2005
Pardon filmi kaç dakika : 94 dakika
Pardon filmi türü nedir : Komedi
Pardon filmi yönetmeni : Mert Baykal
Pardon filmi yapımcısı : Sinan Çetin
Pardon filmi senaristi : Ferhan Şensoy
Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.
Ferhan Şensoy (İbrahim)
Rasim Öztekin (Muzaffer)
Ali Çatalbaş (Aydın)
Bülent Kayabaş (Amir)
Zeki Alasya (Müdür)
Erol Günaydın (Baba)
Şahnaz Çakıralp (Asuman)
Levent Ünsal (2.Müdür)
Sermiyan Midyat (Enişte)
Celal Belgin (Yardımcı)
Parkan Özturan (Gardiyan Osman)
Hakan Bilgin (Taksi Şoförü)
Orçun Kaptan (Kasadaki Tip)
Mert Baykal (Erkek Sesi)