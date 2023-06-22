Parasal sıkılaşma, Parasal sıkılaştırma süreci nedir? Parasal sıkılaşma ne demek, ne anlama gelir? Bu süreçte ne yapılır, dolar altın artar mı?

Merkez Bankası, enflasyonun yükselmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla parasal sıkılaştırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Sıkı para politikası, para arzını kısma ve faiz oranlarını artırma gibi araçları içeriyor. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceğini belirtti. Parasal sıkılaştırma süreci nedir? Parasal sıkılaşma ne demek, ne anlama gelir? Bu süreçte ne yapılır, dolar altın artar mı?

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Parasal sıkılaştırma süreci hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Parasal sıkılaştırma süreciyle ilgili araştırmalar hız kazanmaktadır ve vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararının ardından bu konuda meraklanmaya başlamışlardır. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlatılmasına karar vermiş ve bunu duyurmuştur.

PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın karar metninde yer alan Parasal sıkılaştırma, aşırı ısınan ekonomiyi yavaşlatmak, hızlanan harcamaları kısmak veya hızla yükselen enflasyonu frenlemek amacıyla uygulanan bir para politikasıdır. Bu politikayı izleyen merkez bankaları, para talebini azaltmaya ve ekonomik genişlemenin hızını sınırlamaya çalışır. Sıkı para politikası, faiz oranlarını artırma ve para arzını kısma gibi araçları içerir.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENECEK"

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİ ARTACAK"

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.