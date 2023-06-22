Ekonomide niceliksel genişleme ve niceliksel kolaylaştırma olarak da ifade edilen parasal genişleme ne demek, nedir merak ediliyor. Peki Parasal genişleme nedir? Parasal genişleme nasıl olur?

Parasal genişleme nedir? Ekonomide niceliksel genişleme ve niceliksel kolaylaştırma olarak da ifade edilen parasal genişleme ne demek, nedir merak ediliyor. Peki Parasal genişleme nedir? Parasal genişleme nasıl olur? Detaylar...

PARASAL GENİŞLEME NEDİR?

Parasal genişleme, bir merkez bankasının ekonomik faaliyeti genişletmek amacıyla ekonomiye para enjekte etmek için büyük ölçekte devlet tahvilleri veya diğer finansal varlıkları satın aldığı bir para politikasıdır. Niceliksel kolaylaştırma, genellikle enflasyon çok düşük veya negatif olduğunda ve standart para politikası araçları etkisiz hale geldiğinde kullanılan "alışılmamış" bir para politikası biçimi olarak kabul edilir. Terim, Japonya ekonomi krizi bağlamında 1995 yılında Alman ekonomist Richard Werner tarafından icat edildi.