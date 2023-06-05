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Paramparça olan otomobilden yaralı kurtuldu

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü, sürücü ise yaralı kurtuldu.

Paramparça olan otomobilden yaralı kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü, sürücü ise yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 41 AK 794 Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü, sürücü ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, otomobilinin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı - Otomobil

Başiskele Kocaeli Otomobil Haberler

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