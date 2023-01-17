Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Paramiliter kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Paramiliter anlamı ne? Paramiliter ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Paramiliter, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Paramiliter ne demek? Paramiliter anlamı ne? İşte, Paramiliter kelimesinin anlamı!

PARAMİLİTER NE DEMEK?





Paramiliter:

-Askeri disiplin ve düzenin çalışma hayatına uygulanması

-Askeri kuvvetlere yardımcı olan sivil örgütler